الوقت المناسب لتلوين الشعر أثناء الحمل.. وطرق صبغه

ما الوقت المناسب لتلوين الشعر أثناء الحمل ؟سؤال يتردد على ألسنة العديد من الحوامل ،اعلمي عزيزتي أن الأطباء يوصون بالانتظار حتى الثلث الثاني من الحمل لصبغ شعرك وذلك لأن صبغ الشعر أثناء الحمل يكون أقل خطورة بمجرد أن يبدأ طفلك في تكوين أعضائه بمجرد اكتمال نمو الأعضاء ، سيكون لدى طفلك المزيد من المناعة ضد عوامل التلوين نفسها يوصي الأطباء أيضًا بتجربة بدائل الأصباغ الكيميائية.





بدائل لتلوين الشعر

إذا كنت عازمة على تلوين شعرك ولكنك تخشى أن تلحق الصبغات الكيميائية بطفلك أو تؤذي طفلك أو لم تكن متأكدًا من نوع الصبغة الطبيعية التي يجب استخدامها ، فاستشر طبيبك حول الخيارات المتاحة لك. وهنا عدد قليل.





صبغ شعر نباتي





تعتبر صبغ الشعر النباتي العضوي وهي الحناء بديلًا طبيعيًا ممتازًا للمواد الكيميائية ، ولا يحتوي هذا النوع من الصبغات على أبخرة كيميائية تقلل من خطر الغثيان أثناء عملية التلوين ، وتعتبر أيضًا شكلًا أكثر صحة من لون الشعر لشعرك لأنها لا تحتوي على تضعف جذور شعرك.





الطرق الطبيعية لتلوين الشعر أثناء الحمل

إذا لم تروق لك صبغات الخضروات ، فلا داعي للقلق ، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لك. بعض هؤلاء.





الحناء





الحناء شكل تقليدي لتلوين شعرك في شبه القارة الهندية إنه طبيعي تمامًا ولا يستخدم الخضار أو المواد الكيميائية يعتبر هذا النوع من الصبغة أكثر الطرق أمانًا لتلوين شعرك أوراق الحناء لها عيوب ، حيث أن نطاق الألوان المتاح محدود للغاية يوصى بهذا إذا كنت تحاول إخفاء تلك الشعيرات الرمادية المزعجة فقط أو تريد ظلًا مختلفًا للون يوصى باستخدام أوراق الحناء أو موقع قران فوق المسحوق لضمان التخلص من المواد الكيميائية المحتملة المستخدمة للحفاظ على المسحوق.





طريقة الحناء

باستخدام مقلاة ، انقع الأوراق طوال الليل إذا كنت تبحثين عن تغذية الشعر أثناء التلوين ، أضيفي أوراق الشاي أو بياض البيض إلى الخليط عندما يأتي النهار ، يتم طحن الخليط إلى عجينة باستخدام محضر الطعام باستخدام فرشاة ، قم برسم المناطق التي تريد تلوينها باللصق برفق ، وتأكد من تطبيقه بالتساوي اتركها تنشف اغسل شعرك بشامبو خفيف إذا كان لديك بياض بيض في الخليط تجنبي الشامبو واشطف شعرك إذا لم يكن هناك بياض بيض في الخليط





مصدر المعلومات موقع بولد سكاى