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مرأة

كيفية التخلص من السمنة لمنع العقم .. تفاصيل

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:46 م
السمنة
السمنة
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حياة عبد العزيز
أكد الدكتور ياسر عبد الرحيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة والمناظير بجامعة عين شمس وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، أن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسب مرتفعة من الدهون تؤدى إلى زيادة الوزن مما يؤدى إلى ضعف القدرة الجنسية والانجابية وقد يصل الأمر فى  بعض الحالات إلى العقم التام حيث تؤثر تراكم الشحوم والدهون وخاصة حول المناطق التناسلية للرجال على ارتفاع حرارة البروستاتا مما يقلل من عدد الحيوانات المنوية ويزيد من نسبة التشوهات بها.

وقال الدكتور ياسر عبد الرحيم إن السمنة لها أضرار لا حصر لها على الجسم إلا أن تواجد الدهون بالدم وخاصة منخفضة الكثافة يمكن أن تترسب على جدران الأوعية الدموية والشرايين مما يؤدى إلى تصلب الشرايين والإصابة بأمراض القلب بالإضافة إلى الإصابة بالكبد الدهنى.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الرحيم أنه يجب الحرص على نظام غذائي متوازن والحفاظ على الوزن المناسب مع الطول والتقليل أو تجنب الأطعمة الدهنية حتى يتم الحفاظ على القدرة والقوة الجنسية.

وأوضح الدكتور ياسر عبد الرحيم أن عملية تكميم المعدة تعد إحدى جراحات السمنة المتطورة التى تحقق حلم مرضى السمنة المفرطة فى الحصول على القوام المثالى وخسارة كميات الوزن الزائد، خاصة بعد فشل الطرق التقليدية للتخسيس مثل ممارسة الرياضة والريجيم فى تحقيق أى نتائج فعالة معهم.

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وأشار عبد الرحيم إلى أن عملية تكميم المعدة تناسب بشكل أكبر مرضى السمنة المفرطة الذين تتجاوز كتلة أوزانهم 40 كيلو جراما والذين يتناولون كميات كبيرة من الطعام ويعتمدون بشكل كبير على النشويات في تغذيتهم فمن خلالها يتم تصغير حجم المعدة وتقليل كميات الطعام التى يتناولها المريض خلال اليوم.
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