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أفضل شوربة لمحاربة مشاكل الشعر والبشرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
شوربة الجزر والبنجر ممتازة للشعر والبشرة خاصة وأنها قد تسبب في جفاف الجلد والشعر إليك وصفة سهلة لتحضيرها في المنزل.

يعد حساء الجزر والبنجر هو أفضل وجبة شتوية يمكن أن تتناولها لجميع مشاكل بشرتك.. وفقا لموقع "food.ndtv".

فوائد الجزر للبشرة والشعر
بصرف النظر عن احتوائه على مضادات الأكسدة المعززة للمناعة وفيتامين C، يعد الجزر مصدرًا جيدًا لمحتوى فيتامين أ وبيتا كاروتين والسيليكون، وكلها تساعد في تقوية الجلد والشعر والأظافر.
 
لماذا البنجر جيد للبشرة والشعر ؟
 
تمامًا مثل الجزر، يعتبر البنجر أيضًا غنيًا بفيتامين سي وفيتامين أ والكالسيوم والحديد.
 
طريقة عمل شوربة الجزر والبنجر 
مكونات:
1 ثمرة جزر
1 ثمرة بنجر
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور
1 ملعقة صغيرة ثوم مبشور
1 ملعقة صغيرة بذور كمون
ملح حسب الذوق
مسحوق فلفل أسود حسب الرغبة لتذوق
أوراق الكزبرة للتزيين
بضع قطرات من عصير الليمون
1 ملعقة كبيرة زبدة

الطريقة:
الخطوة 1 - في وعاء سخني الزبدة وأضيفي بذور الكمون. عندما تبدأ البذور في التكسير، أضيفي الزنجبيل والثوم. يقلى حتى البني.
الخطوة 2 - أضيفي الجزر والبنجر المقطع مع بعض الملح. أضيفى حوالي كوب ماء واتركيه يطهى بالضغط.
الخطوة 3 - عندما يبرد الجزر المطبوخ والبنجر ، ضعيهما مع التوابل والماء في الخلاط لعمل عجينة ناعمة.
الخطوة 4 - صب العجينة في مقلاة وقومى بتسخينها. يُضاف مسحوق الفلفل الأسود وعصير الليمون ويُقدّم بعد التزيين بأوراق الكزبرة.
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