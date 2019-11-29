بمكونات من مطبخك.. 4 وصفات سحرية للتخلص من البقع الداكنة في الجسم

تعاني بعض الفتيات من وجود بعض البقع الداكنة في مناطق متفرقة بالجسم، لاسيما منطقتي الركبة والمرفق، فيمكنك التخلص من تلك المشكلة بسهولة عن طريق الوصفات السحرية بمكونات من مطبخك، وذلك وفقًا لموقع "Brightside”.



الخيار



- تفرك شرائح الخيار على المرفقين والركبتين لمدة 15 دقيقة.

- يترك الخيار لمدة 4 دقائق على المنطقة الداكنة ثم تشطف بالماء البارد.

- تكرر العملية كل يوم عند النوم.



الليمون وصودا الخبز



- تقطع الليمونة إلى نصفين.

- وضع ملعقة كبيرة من صودا الخبز على رأس الليمونة.

- يفرك المرفقين والركبتين بالليمون والصودا خبر لمدة دقيقة.

- تترك نصف الليمونة مثبته على المنطقة الداكنة لمدة 15 دقيقة ثم تغسل بالماء الدافئ.

- تكرر العملية كل يومين.



الصبار والحليب



- تمزج كميات متساوية من الحليب وجل الصبار.

- فرد المزيج على المناطق الداكنة.

- يترك طوال الليل ثم يغسل في الصباح.





البطاطس



- تقطع البطاطس إلى شرائح.

- تفرك المرفقين والركبتين بشرائح البطاطس لمدة 10 دقائق ثم تغسل.