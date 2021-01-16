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مرأة

لمنع تساقط الشعر .. دراسة تنصح بوضع هذا المكون على الفروة

السبت 16/يناير/2021 - 10:30 م
منع تساقط الشعر
منع تساقط الشعر
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حياة عبد العزيز
قال علماء إن خل التفاح يحتوي على  العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك المساعدة على زيادة نمو الشعر.

تساقط الشعر مشكلة تواجه العديد من الرجال والنساء، وفقًا للدراسات الحديثة، يوجد تساقط الشعر لدى نحو 70 % من الرجال، وفي النساء، الذين يعتبرون أقل عرضة للإصابة بهذه المشكلة، تشير الإحصاءات إلى  30 % من النساء يعانون من تساقط الشعر، ومع ذلك لا ينتهي تساقط الشعر عند النساء عادةً بالصلع التام، كما هو الحال مع الرجال.

وأشارت الدراسة، أصبح خل التفاح شائعًا للغاية لعدد من الأسباب الصحية ويمكن أن يكون أحد أفضل العلاجات للمساعدة في زيادة نمو الشعر.

في دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في مستويات الأس الهيدروجيني في الشامبو وكيف يمكن أن يؤثر على نمو الشعر وتقصفه.

وأشارت الدراسة إلى أن "أطباء الجلد يصفون الشامبو في أغلب الأحيان لعلاج تساقط الشعر واضطرابات فروة الرأس.


غالبًا ما تركز الوصفات الطبية لمنتجات العناية بالشعر على تحسين كثافة شعر فروة الرأس، بينما تركز المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية على منع تلف الشعر.

وحسب موقع "express"، "قد يزيد الأس الهيدروجيني القلوي من الشحنة الكهربائية السالبة لسطح ألياف الشعر ، وبالتالي يزيد الاحتكاك بين الألياف وقد يؤدي ذلك إلى تلف الجلد وتكسر الألياف."

ونظرًا لأن خل التفاح يحتوي على حموضة عالية، فقد يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة ، ما يجعل الشعر أكثر نعومة وأقوى ويزيد من نمو الشعر.

وأضافت ميديكال نيوز توداي: “يدعي بعض الاشخاص أن خل التفاح يستحق مكانًا في روتين العناية بالشعر للجميع ، وذلك بفضل قدرته على تخفيف مجموعة متنوعة من أمراض فروة الرأس، بما في ذلك القشرة ، والصدفية.
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