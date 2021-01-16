كثرة استخدام الفرشاة أبرزها.. أخطاء كارثية تدمر الشعر

يعد الشعر هو تاج جمال المرأة وأكثر شئ يبرز أنوثتها ولكن مع الأسف مشاكل الشعر من أكثر الاشياء الشائعة بين النساء وقد يرجع هذا لارتكاب بعض الاخطاء فى حق الفروة والشعر دون أن تدرى المرأة.





وإليك بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا التي قد ترتكبها دون أن تدرك تتسبب في تدمير الشعر وذلك وفقا لما قدمه موقع " brightside ".





1. أنت تمشط شعرك في الاتجاه الخاطئ

يمكن أن يؤدي تحريك الفرشاة من أعلى إلى أسفل إلى سحب شعرك من البصيلة مما يؤدي إلى تلفها وتكسرها، أفضل طريقة لفك تشابك العقد هي البدء ببضع بوصات من الأطراف والعمل بعناية حتى تصل إلى الجذور. الطريقة الأكثر فعالية هي تقسيم شعرك إلى أقسام ، وإزالة التشابك في كل قسم على حدة.





2. أنت فقط تمشط الأطراف

في حين أنه من الأفضل أن تبدأي بفك تشابك شعرك من الأطراف ، لا يعني ذلك أنه يجب عليك تجنب الجزء العلوي من رأسك، تنتج فروة رأسك زيوتًا غنية بالمغذيات ضرورية لجمال وصحة خصلات شعرك، سيؤدي توزيع هذه الزيوت حتى أطرافك إلى جعل شعرك أملسًا ولامعًا ، وقد يكون له تأثير مضاد للتجعد، يؤدي تمشيط شعرك أيضًا إلى تدليك فروة الرأس بلطف ، مما يزيد بدوره من تدفق الدم ويحفز نمو الشعر الصحي.









3. أنت تستخدم فرشاة خاطئة

يمكن أن يؤدي استخدام الفرشاة المناسبة إلى حماية شعرك من التكسر ومنع أيام الشعر السيئة، إذا كان شعرك مموجًا ومجعدًا ، فاختر فرشاة مجداف ، لأنها ستفك تشابك العقد بسهولة، إذا كان شعرك ناعمًا ويفتقر إلى الحجم ، ستنزلق الفرشاة ذات شعيرات الخنزير برفق عبر خصلات شعرك دون إتلافه أو شد الجذور.





4. أنت تمشط بالفرشاة كثيرًا

قد يؤدي تمشيط شعرك بشدة عدة مرات في اليوم إلى إضعافه وتكسره، حاول التركيز على جودة التنظيف بالفرشاة بدلًا من ذلك، وبغض النظر عن مدى جودة تقنية تمشيط شعرك ، تأكد من تنظيف فرشاة شعرك بانتظام، يعني استخدام فرشاة متسخة أنك تنشر المنتج القديم وخلايا الجلد الميتة عبر شعرك.





5. تستخدمين نفس الفرشاة سواء كان شعرك رطبًا أو جافًا.

الشعر المبلل عرضة للتكسر ، واستخدام نوع خاطئ من فرشاة الشعر يمكن أن يتلفه بسهولة، أفضل وسيلة لاستخدامها في تمشيط شعرك المبلل هي مشط واسع الأسنان، سيفك تشابك الشعر بأمان ويوزع علاج يترك على الشعر إذا كنت تستخدم واحدًا.









6. أنت تمشط خلال تجعيد الشعر الجاف

يوصي أخصائيو العناية بالشعر بتجنب تمشيط الشعر المجعد بالفرشاة عندما يكون جافًا واستخدام رذاذ إزالة التشابك مسبقًا، يمكنك أيضًا استخدام أداة فك تشابك الشعر التي تترك على الشعر وفرد الضفائر برفق دون استخدام الكثير من القوة. قد يؤدي تمشيط الشعر بقوة شديدة إلى مزيد من التلف والتقصف .





7. لا تمشطي شعرك قبل غسله