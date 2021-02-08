ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من محمد هاني بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

نشر لاعب النادي الأهلي محمد هاني مجموعة صور من مباراة اليوم أمام فريق البايرن ميونخ بطل اوروبا،  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق، قائلا: " الحمد لله 🤲 كل التركيز فى ما هو قادم 💪🏻"

 

وتفاعل معه عدد كبير من جماهير الساحرة المستديرة، مشيدين بالاداء الرجولي خلال المباراة التاريخية، ومطالبين بالقتال من أجل المركز الثالث.

 

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 2/0 لصالح البايرن.

 

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم فايق: بايرن ميونخ مرعب.. وطاهر محمد الوحيد اللي مش مخضوض

شاهد... ملخص مباراة الأهلي وبايرن ميونخ و"ثنائية" ليفاندوفسكي في مرمى الشناوي

خالد بيومي عن خسارة الأهلي أمام البايرن: يتحملها موسيماني

لاعب بايرن ميونخ ينشر صورة له مع قميص كهربا

ترشيحاتنا

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

وزير التعليم: الوزارة تسلمت عينات من تابلت جديد إمكانياته جيدة

معالجة الرطوبة في جدران المنزل .. وإهمالها يهدد سلامة المنزل وصحة أصحابه

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 على منصة حصص مصر .. الأربعاء

جدل كبير بسبب صور عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد