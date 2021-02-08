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فن

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تتخطى 45 مليون مشاهدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:42 م
حمزة نمرة - فاضي
حمزة نمرة - فاضي شوية
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أحمد إبراهيم
حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، 45 مليون ,335 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 30 ديسمبر الماضي. 

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب. 
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