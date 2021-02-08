هل يجب إخراج الزكاة في محصول "التبن".. الإفتاء ترد.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجب إخراج الزكاة عن كل ما يخرج من باطن الأرض من الزروع والثمار.
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن هناك بعض المحاصيل لا تخرج منها الزكاة وهي خارجة من الأرض ولكن ليست بطريقة مباشرة، ضاربا المثل بمحصول "التبن" وهي الناتج عن القمح أو الأرز بعد تحويل أعواد القمح أو الأرز بواسطة آلة زراعية ويتكون منها "التبن" الذي يقدم كغذاء للبهائم.
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زكاة الزروع والثمار
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن أحكام زكاة الزروع، هي أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، مشيرًا إلى ذهاب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وكذلك بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232)، لافتًا إلى أن الخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.
مقدار زكاة الزروع والثمار
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن مقدارها إما أن يكون:
- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.
- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.
- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.
- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.
هل يجوز دفع زكاة الزروع نقدا قبل الحصاد؟