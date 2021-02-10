مدينة صناعات غذائية.. منطقة عرب مطير الصناعية بأسيوط حلم يبحث عن الواقع.. شاهد

على الرغم من مرور 23 عاما على تخصيص 40 فدانا لإقامة مدينة صناعية بقرية عرب مطير التابعة لمركز البداري إلا إنها لم تر النور وفي عام 2014 تجدد الأمل بتخصيصها مدينة للصناعات الغذائية وان يكون مصنع مستخلصات الرمان هو النواة التي تنبت في أرضها خاصة أن زراعات الرمان تصل إلى 10 آلاف فدان بمركزي البداري وساحل سليم ولكن حتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ "صدى البلد" يرصد في هذا التقرير حلم البداري الذي يبحث عن الواقع .





قال عقيل إسماعيل أحد شباب مركز البداري إن المدينة الصناعية بمنطقة عرب مطير بقرية الكوم الأحمر تم تخصيصها بقرار رقم 1354 بتاريخ 7 مايو 1998 بقرار رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت وبالرغم من ذلك أهملت حتى عام 2014 واعتمدت كأول مدينة صناعية غذائية وقام وزير التجارة والصناعة ومحافظ أسيوط في ذلك الوقت بزيارتها ووضع حجر الأساس فيها ولكن للأسف لم يتم شيء فيها حتى الآن حتى حجر الأساس هدم وأصبحت المنطقة خاوية على عروشها ومعرضة للتعديات رغم توصيل مرفق المياه وتمهيد الطرق الرئيسية بصورة عشوائية .





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وأشار "عقيل" إلى أن مساحة الأرض المخصصة للمدينة الصناعية تصل إلى 40 فداناً ونتمنى أن تجد من ينجدها من التعديات ويتحقق حلم أهالي البداري وساحل سليم في إنشاء أول مدينة صناعية غذائية على هذه الأرض خاصة أن لها فوائد كبيرة اجتماعية واقتصادية خاصة عندما يتم إنشاء مصنع صناعات الرمان ومستخلصاته بها خاصة وان زراعات الرمان بمركزي البداري وساحل سليم تصل إلى 10 آلاف فدان وبعض المنتجات الزراعية الأخرى مثل المانجو واليوسفي والبرتقال والليمون والتي سوف تدخل في إطار عمل هذه المنطقة الصناعية مما سيسهم في توفير أكثر من 10 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كما أنها سوف تخدم آلاف المزارعين التي يتعدى مديونيتهم في بنك التنمية والائتمان الزراعي أكثر من مليار جنيه مسحوبات على المنتجات الزراعية خاصة أن هناك مشكلة في عملية تصدير لمنتج الرمان الذي يتميز به مركز البداري مما ضاعف المديونيات على المزارعين .





وأضاف علاء البرجاوي مقيم قرية عرب مطير بالبداري أن إنشاء المنطقة الصناعية هو حلم آلاف الشباب من مركزي البداري وساحل سليم لما فيها من خدمات وعائد اقتصادي واجتماعي كبير على أهالي المركزين خاصة أن هناك خدمات ومحالاً سوف تعمل بعد إنشاء مصانع غذائية في هذه المدينة سوف تخدم سكان القرى المجاورة للمدينة وترجع بعائد مادي عليهم خاصة في ظل المبادرة التي أطلقها الرئيس حياة كريمة خاصة وأن أسيوط مصنفة ضمن المحافظات الأكثر فقرا فنتمنى من الحكومة إتمام إنشاء هذه المدينة وان يكون مصنع الرمان هو النواة التي تبنى عليها المدينة الصناعية الغذائية بعرب مطير خاصة وان المدينة تحيط بها زراعات الرمان من جميع الاتجاهات.





وأوضح مؤمن الأمير أحد مزارعي الرمان بمركز البداري أن هناك خدمات متوفرة بالمنطقة بمحيط الأرض المخصصة للمدينة الصناعية ومن هذه الخدمات وحدة صحية وشبكة مياه ومدرسة البداري الثانوية الصناعية بالإضافة إلى 16 عمارة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاقتصادي خالية مما يخدم العمالة في المدينة الصناعية بالإضافة إلى عدم تكبد الدولة نفقات على البنية التحتية والأساسية للمدينة الصناعية وهي تعد حلماً لسكان مركزي البداري وساحل سليم لما يعود منها من عائد اقتصادي على الأهالي خاصة مع إنشاء مجمع صناعات مشتقات الرمان والذي ينفرد بزراعته مركزي البداري وساحل سليم .





وطالب عبد الرحيم علي حسن مقيم قرية عرب مطير بسرعة إنشاء المدينة الصناعية لخدمة مراكز شرق أسيوط خاصة مركزي البداري وساحل سليم وإنشاء مجمع مستخلصات الرمان والذي يسهم بشكل كبير في إعادة خريطة الاستثمار الغذائي بمركزي البداري وساحل سليم ويسهم بشكل كبير في عدم سيطرة سماسرة التصدير على زراعات الرمان والذي يكبد المزارعين خسائر كبيرة.





ومن جانبه قال علي السيد أحمد نصير رئيس الوحدة المحلية بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري انه تم خط مياه إلى المدينة الصناعية بعرب مطير التابعة لقرية الكوم الأحمر بالإضافة إلى تمهيد الطرق الرئيسية بالإضافة إلى وجود مساكن مجاورة للمدينة مما يسهل للعمالة الإقامة بجوار عملهم .





وأشار نصير إلى أن مشروع إنشاء مدينة صناعية في عرب مطير سوف يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل خاصة وان مركزي البداري وساحل سليم يعتمدان على محصول الرمان فمن الممكن أن يتم إنشاء مصنع الرمان ومستخلصاته في المدينة .