مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه مصباحا بمنزله في سوهاج

تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج ، من المستشفى المركزي بوصول طالب جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي، بناحية الروهيب.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعو "سعد ا م"، 15 طالب، ويقيم بناحية الرويهب دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.





وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو "أشرف ن م"، 40 عامًا، عامًا، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تركيب نجله المذكور مصباح كهربائي بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهرباء، ولا توجد شبهة جنائية.



