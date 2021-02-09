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محافظات

إزالة عدد من التعديات على خط مياه الشرب بمطروح

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حملة مكبرة  للتصدي للتعديات على خط 1000 مم الناقل للمياه لمدينة مطروح على الطريق الساحلى مطروح إسكندرية.


حيث قامت الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن ومهندسي وفنيين فرع الضبعة بشن حملة لإزالة التعديات على الخط الناقل للمياه بمشاركة قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن مطروح ورجال القوات المسلحة التابعين لقيادة المنطقة الغربية العسكرية بمنطقة غزالة (الضبعة) بجوار الطاقة النووية.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الوصلات الخلسة مختلفة الأقطار واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتعدين. 

وأكد مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استمرار التصدى للتعديات على خط 1000 مم الناقل للمياه لمدينة مطروح مشددا على استمرار الحملات  لتأمين الخط الناقل للمياه والتصدي لكل معتد حفاظا على واردات محافظة مطروح من المياه. 

من ناحية أخرى اختتمت لجنة التقييم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أعمالها لتقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين وكيميائيين وفنيين تحلية شفويا وذلك بعد اجتياز الاختبارات التحريرية بنسبة نجاح 70%، وطبقا للشروط العامة للإعلان عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي.
إزالة عدد من التعديات على خط مياه الشرب بمطروح
إزالة عدد من التعديات على خط مياه الشرب بمطروح
إزالة عدد من التعديات على خط مياه الشرب بمطروح
إزالة عدد من التعديات على خط مياه الشرب بمطروح
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