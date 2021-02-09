عادل العبد نقيبا للمحامين في مطروح

، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المحامين الفرعية بمطروح، فوز عادل العبد بمقعد نقيب المحامين بمطروح. أعلن المستشار أحمد عبدالغني، رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح









كما حصل هاني عطية القناشي علي مقعد الشباب، بينما فاز بمقاعد العضوية: "حامد عبدالفتاح، صالح عطية، معتز عبدالمنعم، هيبة عبدالرؤوف، محمد السيد، رمضان محمود، ناجي هلال وذلك عقب الانتهاء من عملية غلق اللجان وفرز الأصوات.



