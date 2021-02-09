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محافظات

عادل العبد نقيبا للمحامين في مطروح

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:14 ص
عادل العبد نقيبا
عادل العبد نقيبا للمحامين
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ايمن محمود
أعلن المستشار أحمد عبدالغني، رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المحامين الفرعية بمطروح، فوز عادل العبد بمقعد نقيب المحامين بمطروح.


كما حصل هاني عطية القناشي علي مقعد الشباب، بينما فاز بمقاعد العضوية: "حامد عبدالفتاح، صالح عطية، معتز عبدالمنعم، هيبة عبدالرؤوف، محمد السيد، رمضان محمود، ناجي هلال وذلك عقب الانتهاء من عملية غلق اللجان وفرز الأصوات.

وبلغ إجمالي عدد المحامين المقيدين بالكشوف 773 محاميا، حيث بلغ عدد الأصوات 600 صوت، وإجمالي الأصوات الصحيحة 588 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 12 صوتا.
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