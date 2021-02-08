محافظ مطروح يشهد تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى الصدر بلقاح كورونا.. فيديو

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين تطعيم لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والعاملين بمستشفى الصدر بمطروح ، بحضور الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف الشناوى مدير الطب الوقائى والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر .









واستمع محافظ مطروح لمنظومة تلقى التطعيم والتسجيل للأطقم الطبية والعاملين ،وتلقى حقنة اللقاح بدعم من وزارة الصحة.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، استمرار حملة تطعيم العاملين بمستشفى مطروح والتى بدأت بتطعيم الاطقم الطبية بمستشفى النجيلة ، حيث بلغ عدد التطعيمات 78 حالة حتى اليوم.





واضاف البتاجى على استمرار تطعيم العاملين بمنظومة الصحة وتجهيز مركز القلب لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ، والتى سيكون الاولوية فيها لمرضى الامراض المزمنة.





بينما اشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجيش مصر الابيض من الاطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة على جهودهم وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس و الحفاظ على صحة المواطنين ، مع تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها.





ووجه الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة الشكر لمحافظ مطروح على دعمه ومساندته الدائمة لمنظومة الصحة والعاملين بها.





كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية قد اعلنت أن الوزارة ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفيات العزل والحميات، بالاضافة إلى منح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا، ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على التطعيم.









و، أعلنت زايد، أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية للاستخدامات الطارئة، وأنه يجري حاليًا تسجيل 3 لقاحات أخرى عبر هيئة الدواء.