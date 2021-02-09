غضب عارم في برشلونة بسبب صورة ميسي بقميص باريس سان جيرمان





وذكرت صحيفة " ماركا": أن نادي برشلونة سبق وأعلن استياءه من الأنباء الفرنسية التي تفيد باقتراب ليونيل ميسي من نادي باريس سان جيرمان.





وأضافت الصحيفة الإسبانية،أن نشر مجلة فرانس فوتبول غلافا يحمل صورة ميسي بقميص نادي سان جيرمان، قبل أسبوع واحد فقط من مواجهة الفرنسي في دوري الأبطال، تسبب في حالة غضب كبيرة داخل برشلونة".



وأكدت الصحيفة أن ليونيل ميسي نفسه سئم من الأخبار المتعلقة بمستقبله، وأنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، سواء بالاستمرار مع برشلونة أو الرحيل.





يذكر أن ليونيل ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وبالتي يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا، دون الرجوع لإدارة ناديه.

أثارت صورة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بقميص نادي باريس سان جيرمان على غلاف مجلة " فرانس فوتبول" الفرنسية، غضب إدارة البلوجرانا.