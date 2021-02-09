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أخبار العالم

مسئول إيطالي يكشف موعد بدء حملات التطعيم الشاملة ضد كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:07 ص
حملات التطعيم تتوالي
حملات التطعيم تتوالي في العالم
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قسم الخارجي
حث المدير العام لوكالة الأدوية الإيطالية، نيكولا ماجريني، الحكومة بأن تكون قادرة على تطعيم ما لا يقل عن 10 ملايين شخص شهريا ، وفق ماذكرت وسائل إعلام.

وتحدث ماجريني، لصحيفة كورييري ديلا سيرا، حول متى ستتمكن إيطاليا من بدء حملة تلقيح جماعية ليقول : "من عيد الفصح يجب أن نكون قادرين على تطعيم 10 ملايين مواطن وأكثر شهريا".

 وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7970 إصابة، ليصل العدد العام للإصابات فيها إلى مستوى 2.644.707 حالات إصابة.

ويمثل العدد 7970 انخفاضا كبيرا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ في 6 فبراير 13442 حالة، وفي 7 فبراير 11641.

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