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رياضة

من البرازيل لـ بايرن ميونخ .. الفراعنة تخصص إحراج كبار العالم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:50 ص
مباراة الأهلي وبايرن
مباراة الأهلي وبايرن ميونخ
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محمد السعيد
قدم الأهلي مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم حاليا بلا منازع، أمس الاثنين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح في أن يوقف طوفانه الهجومي  في معظم الأوقات، لتنهي المباراة بهدفين دون رد.

بايرن ميونخ الذي نجح في اكتساح برشلونة الموسم الماضي 8 - 2، وتشيلسي 7 - 1، بالإضافة إلى النتائج العريضة في النتائج العريضة في مسابقة الدوري الألماني، وتحقيق كافة الألقاب المحلية والقارية الموسم الماضي ( الدوري الألماني - كأس ألمانيا - السوبر الألماني - دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي)، لم ينجح سوى في تسجيل هدف وحيد في الأهلي خلال 85 دقيقة قبل أن يتمكن ليفاندوفسكي من إضافة الهدف الثاني.

الصحف العالمية أشادت بأداء النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ، بالإضافة إلى حساب الفيفا الرسمي والذي قال إن بايرن ميونيخ نجح في الفوز على الأهلي الرائع، بعد أن قدم الأخير ‏أداءً دفاعيًّا جيدًا أمام بطل أوروبا، مشيرًا إلى أن مانويل نوير نجح في التصدي لمحاولات ‏الأهلي. ‏

فيما أشارت صفحة «فيفا» على «تويتر» إلى أن الأهلي قدم أداءً رائعًا ضد فريق استثنائي، وأن ‏لاعبي الأهلي عليهم أن يكونوا فخورين بهذا الأداء.‏

كما قال حساب الكاف:" أداء عظيم من أبطال إفريقيا أمام البايرن.. جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة.

الفراعنة تخصص إحراج كبار العالم:

دائما ما تظهر شخصية اللاعب المصري أمام الفرق الكبيرة لعل ذلك ظهر في العديد من المباريات، حيث أبهرت مصر العالم في مباراتها أمام البرازيل في كأس القارات 2009، رغم الخسارة 4 - 3، حيث قدم الفراعنة أداءا خرافيا وخسروا المباراة في اللحظات الأخيرة بسبب ركلة جزاء.

في نفس البطولة أيضا استطاع المنتخب المصري أن يسجل فوزا تاريخيا على إيطاليا بهدف دون رد سجله محمد حمص.

الأهلي أيضا نجح عام 1977 في هزيمة بايرن ميونخ 2 - 1، في مباراة ودية جمعت الفريقين.

الزمالك أيضا استطاع الفوز على العملاق البافاري مرتين في مواجهات ودية، حيث كانت الأولى عام 1977 وفاز الأبيض 3- 2،  ثم فاز عليه أيضا عام 1984 2 - 1.

في عام 2001 تمكن الأهلي من الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد سجله النيجيري صنداي


الأهلي واجه بايرن ميونخ عام 2012 في قطر وخسر أمامه بصعوبة بنتيجة 2 - 1.


واجه الأهلي روما الإيطالي مؤخرا في 2016 وفاز عليه بنتيجة 4 - 3، كما سبق له الفوز أبضا على الذئاب في 2002 بهدفين مقابل هدف.


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