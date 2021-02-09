محافظ أسيوط يتفقد مصانع للأسمدة للاطمئنان على سير العمل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمصانع أسيوط للأسمدة التابع للشركة المالية والصناعية المصرية "شركة مساهمة مصرية" للاطمئنان على سير العمل وبحث سبل تطوير المصنع ومدى كفاءة المعدات الموجودة بداخل ومتابعة تطبيق كل الاشتراطات البيئية اللازمة.





جاء ذلك خلال زيارته للمصانع اليوم بقرية منقباد رافقه خلالها الكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع المصانع واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ورؤساء ومديرى الوحدات بالمصنع.





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بدأ المحافظ جولته داخل المصانع بتفقد خطوط الانتاج ومراحل سير العمل واستمع لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد ومكوناته والدور الذي يقوم به في انتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ انشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات، أسيوط، السويس) وشاهد المحافظ مراحل انتاج الأسمدة بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع.





واستعرض رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة الطاقة الانتاجية للمصنع والذي يتميز في انتاج السماد السوبر فوسفات الاحادي الناعم ويصل إلى 300 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والارجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية، مشيرًا إلى الحرص على المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع فضلًا عن التعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية.





كما استمع المحافظ إلى شرح لخطوات العمل التي تم تنفيذها للتحسين البيئي المستمر للمصانع وذلك بإنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة.





وأكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كل القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، مشيرًا إلى بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين بمصانع الاسمدة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتمامًا خاصًا.



