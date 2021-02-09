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أخبار البلد

إعادة انتخاب أماني أبو زيد لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:42 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قدم البنك التجاري الدولي ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية وموظفيه  التهاني إلى الدكتورة أماني أبو زيد عضو مجلس إدارة البنك بمناسبة إعادة انتخابها في منصب مُفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي لمدة أربع سنوات، حيث ستتولى مسئولية قطاعات الطاقة والنقل والسياحة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وحققت د. أماني أبو زيد فوزًا كبيرًا على منافسيها، حيث حصلت على أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي وهو الفوز الذي وصف بـ "الاكتساح"، وهو ما يؤكد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 2017 - 2021 في كل المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كل الدول الأفريقية. وقد قام سيادة السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي بالإعلان عن إعادة انتخاب الدكتورة أبو زيد يوم السبت الموافق 6 فبراير 2020.
جدير بالذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) هي الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي والتي تقوم بتنفيذ الأنشطة اليومية للاتحاد. وتتألف المفوضية من الرئيس ونائب الرئيس وثمانية مفوضين، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين. وتقود إدارة البنية التحتية والطاقة بتنفيذ برامج البنية التحتية لأجندة عام 2063 وأنشطة الاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز وتنسيق وتنفيذ ورصد البرامج والسياسات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، والنقل، وموارد الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات البريدية والسياحة، وذلك على المستوى الإقليمي والقاري.

وفي هذا السياق، أكد السيد حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي للبنك التجاري الدولي، أن الدكتورة أبو زيد تمثل نموذج يحتذى به للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن ريادتها في صناعة القرارات، مشيرًا إلى اعتزاز البنك التجاري الدولي بحصولها على هذه الإشادة المرموقة تقديرًا لقيادتها المتميزة، وبكونها أحد النماذج المشرفة التي يضمها مجلس إدارته، نظرًا لإسهاماتها في المناداة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتحظى الدكتورة أبو زيد بخبرة عملية تربو على 30 عامًا من شغل مختلف المناصب القيادية في كبرى المؤسسات الدولية المعنية ببرامج بالتنمية، حيث قامت بإدارة مجموعة من كبرى البرامج التنموية، ومن بينها إدارة أكبر محفظة عمليات تابعة لبنك التنمية الأفريقي (AfDB).

حصلت الدكتورة أبو زيد على العديد من الشهادات من مختلف الهيئات التعليمية والجامعات الدولية، ومن بينها بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الافريقية، وأيضًا درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة (هارفارد)، ودرجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة (مانشستر) بالمملكة المتحدة.
كما حصدت أبو زيد العديد من الجوائز التقديرية الدولية بما في ذلك "الوسام العلوي" من جلالة ملك المغرب محمد السادس، فضلًا عن اختيارها من جانب الاتحاد الأوروبي كأحد القيادات الشابة الدولية.
وتعد الدكتورة أبو زيد عضوًا في عدد من اللجان الدولية المرموقة، من بينها لجنة النطاق العريض للقادة العالميين من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى شغلها عضوية مجلس إدارة مبادرة النظام حول تشكيل مستقبل الطاقة

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