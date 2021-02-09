إعادة انتخاب أماني أبو زيد لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة





وفي هذا السياق، أكد السيد حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي للبنك التجاري الدولي، أن الدكتورة أبو زيد تمثل نموذج يحتذى به للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن ريادتها في صناعة القرارات، مشيرًا إلى اعتزاز البنك التجاري الدولي بحصولها على هذه الإشادة المرموقة تقديرًا لقيادتها المتميزة، وبكونها أحد النماذج المشرفة التي يضمها مجلس إدارته، نظرًا لإسهاماتها في المناداة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.





وتحظى الدكتورة أبو زيد بخبرة عملية تربو على 30 عامًا من شغل مختلف المناصب القيادية في كبرى المؤسسات الدولية المعنية ببرامج بالتنمية، حيث قامت بإدارة مجموعة من كبرى البرامج التنموية، ومن بينها إدارة أكبر محفظة عمليات تابعة لبنك التنمية الأفريقي (AfDB).





حصلت الدكتورة أبو زيد على العديد من الشهادات من مختلف الهيئات التعليمية والجامعات الدولية، ومن بينها بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الافريقية، وأيضًا درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة (هارفارد)، ودرجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة (مانشستر) بالمملكة المتحدة.

كما حصدت أبو زيد العديد من الجوائز التقديرية الدولية بما في ذلك "الوسام العلوي" من جلالة ملك المغرب محمد السادس، فضلًا عن اختيارها من جانب الاتحاد الأوروبي كأحد القيادات الشابة الدولية.

وتعد الدكتورة أبو زيد عضوًا في عدد من اللجان الدولية المرموقة، من بينها لجنة النطاق العريض للقادة العالميين من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى شغلها عضوية مجلس إدارة مبادرة النظام حول تشكيل مستقبل الطاقة



