ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفاة الإذاعي الكبير صلاح مهران

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:20 م
الإذاعي الراحل مع
الإذاعي الراحل مع جمال عبد الناصر
Advertisements
أحمد سالم
أعلنت أميمة مهران نجلة الإذاعي الشهير صلاح مهران ، وفاة والدها عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك . 

وكتبت من ذكريات والدها ، ما قاله عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلة : " من أعز صور ذكريات بابا، الله يرحمه، باعيد نشرها مصحوبة بما كتب:عبد الناصر والمذيع مع عبد الناصر شاهدت معظم زعماء العالم عن قرب وبصوت عبد الناصر  احتل الراديو المصري مكانة عزيزة في قلوب :كل المصريين كل العرب كل الأفارقة وكل الشعوب المحبة للحرية والعدل والمساواة في آسيا وأوروبا والأمريكتين ".

وأعلنت أميمة مهران ،إقامة الصلاة على والدها  بعد صلاة الظهر في مدافن الأسرة عند مقابر الكومنولث ، مشرة إلى أنه لن يقام العزاء نظرا لظروف الجائحة .

جدير بالذكر ان صلاح مهران صوت إذاعي كبير، عرف في الستينات من القرن الماضي و  بمشاركته الدائمة في تغطية مواكب عبد الناصر، وهو من مواليد عام 1937.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور

بدافع إنساني.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ كلب

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020