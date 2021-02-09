وفاة الإذاعي الكبير صلاح مهران





وكتبت من ذكريات والدها ، ما قاله عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلة : " من أعز صور ذكريات بابا، الله يرحمه، باعيد نشرها مصحوبة بما كتب:عبد الناصر والمذيع مع عبد الناصر شاهدت معظم زعماء العالم عن قرب وبصوت عبد الناصر احتل الراديو المصري مكانة عزيزة في قلوب :كل المصريين كل العرب كل الأفارقة وكل الشعوب المحبة للحرية والعدل والمساواة في آسيا وأوروبا والأمريكتين ".





وأعلنت أميمة مهران ،إقامة الصلاة على والدها بعد صلاة الظهر في مدافن الأسرة عند مقابر الكومنولث ، مشرة إلى أنه لن يقام العزاء نظرا لظروف الجائحة .





جدير بالذكر ان صلاح مهران صوت إذاعي كبير، عرف في الستينات من القرن الماضي و بمشاركته الدائمة في تغطية مواكب عبد الناصر، وهو من مواليد عام 1937.

أعلنت أميمة مهران نجلة الإذاعي الشهير صلاح مهران ، وفاة والدها عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك .