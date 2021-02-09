ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اليوم الثلاثاء ،شارة بدء انطلاق فعاليات دوري المجموعة الرابعة لمراكز الشباب لذوى الهمم من الصم و ضعاف السمع في نسخته الرابعة، التي تستضيفها محافظة  مطروح  لفرق محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والفيوم  وذلك خلال الفترة من 9 الى 13 فبراير الجاري.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الستار مسئول مكتب ذوى القدرات والهمم  بوزارة الشباب والرياضة وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة، ومديري الإدارات الرياضية بمطروح.  

بدأ الاحتفال، بحسب بيان، صدر اليوم الثلاثاء، بطابور عرض واصطفاف للفرق المشاركة ، ثم استعراض رياضي لفريق مكتبة مصر العامة، ثم استعراض غنائي لفريق ذوى الهمم بمطروح.

وفي كلمته رحب  محافظ مطروح بالفرق المشاركة بالمجموعة الرابعة لدوري ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع  على أرض محافظة مطروح، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بهم ورعايتها لهم ، مع توفير كافة الدعم ، متمنيا لهم منافسة رياضية ممتعة ، مع تقديم  محافظة مطروح كافة الدعم  والمساندة لهذه البطولة الرياضية  سواء استضافة أو تنظيم. 

كما حرص محافظ مطروح على  التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الفرق الرياضية المشاركة  والمنظمين بالشباب والرياضة بمطروح  متمنيا لهم التوفيق في هذه الدورة. 

يذكر ان بطولة كرة القدم للصم وضعاف السمع بمحافظة مطروح بمشاركة اربع محافظات وهما " الفيوم ، المنوفية ، الشرقية ، والدقهلية " حيث جرى استقبال ضيوف مطروح  امس الاثنين بمركز التعليم المدنى بمطروح مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة
للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة
للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة
للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة
للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة
للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القاهرة والإسماعيلية يصعدان عن المجموعة الثالثة لدور الـ 8 ببطولة دوري مراكز الشباب الصم

محافظ المنيا يفتتح فاعليات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم

وزارة الشباب تطلق منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم بمطروح الإثنين المقبل

مطروح تستضيف فعاليات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع

انطلاق منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم بمطروح

ترشيحاتنا

زيادة 6% سنويا.. ننشر رسوم تراخيص السيارات الجديدة قبل ساعات من إقرارها

بعد الهزيمة من البايرن.. موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس بكأس العالم للأندية

شاهد.. شيما صابر تعلن عن حملها

مؤشر سلبي يهدد برفع سعر البنزين في مصر.. النفط يصل إلى أعلى مستوياته لأول مرة من 13 شهرا

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. نداء عاجل من الصحة السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. دواء جديد يحمي من فقدان السمع

الأمير هاري يعود إلى بريطانيا بدون زوجته ميجان ماركل.. لهذا السبب

سببا في ارتفاع الحالات .. دراسة تكشف عن فئات عمرية تنشر عدوى كورونا