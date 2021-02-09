للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء ،شارة بدء انطلاق فعاليات دوري المجموعة الرابعة لمراكز الشباب لذوى الهمم من الصم و ضعاف السمع في نسخته الرابعة، التي تستضيفها محافظة مطروح لفرق محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والفيوم وذلك خلال الفترة من 9 الى 13 فبراير الجاري.









جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الستار مسئول مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة، ومديري الإدارات الرياضية بمطروح.





بدأ الاحتفال، بحسب بيان، صدر اليوم الثلاثاء، بطابور عرض واصطفاف للفرق المشاركة ، ثم استعراض رياضي لفريق مكتبة مصر العامة، ثم استعراض غنائي لفريق ذوى الهمم بمطروح.





وفي كلمته رحب محافظ مطروح بالفرق المشاركة بالمجموعة الرابعة لدوري ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع على أرض محافظة مطروح، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بهم ورعايتها لهم ، مع توفير كافة الدعم ، متمنيا لهم منافسة رياضية ممتعة ، مع تقديم محافظة مطروح كافة الدعم والمساندة لهذه البطولة الرياضية سواء استضافة أو تنظيم.





كما حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الفرق الرياضية المشاركة والمنظمين بالشباب والرياضة بمطروح متمنيا لهم التوفيق في هذه الدورة.



