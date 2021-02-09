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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المعدات المشاركة فى تطوير 18 قرية بمركز مطوبس.. صور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:33 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية و187 تابعًا بمركز مطوبس أقصى غرب المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم اختيار مركز مطوبس أقصى غرب المحافظة، والذى يضم 350 ألف نسمة، والذى يمثل10٪؜ من تعداد سكان المحافظة، لتغيير جودة الحياة لديهم من طرق ومرافق وشبكة اتصالات وتعليم، حيث تتميز المنطقة بوجود مشروع غليون للاستزراع السمكى وأيضًا المنطقة الصناعية، مما يخلق فرص عمل وفرص استثمار بها، مؤكدًا تدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لتلك للمعدات لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفرالشيخ، ومحمود زهران، مدير إدارة البيئة.
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعدات المشاركة فى تطوير 18 قرية بمركز مطوبس.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعدات المشاركة فى تطوير 18 قرية بمركز مطوبس.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعدات المشاركة فى تطوير 18 قرية بمركز مطوبس.. صور
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