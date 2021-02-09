برلمانية: مصر تستخدم 30 مليار كيس بلاستيك سنويا بتكلفة 12 مليار جنيه

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، طالبت فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية.





وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية أن مقترحها جاء فى ظل اتجاه الدولة لمنع وحظر تصنيع وتداول وتسويق واستخدام الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية، لما فيها من أضرار بيئية وصحية خطيرة، مؤكدة خطورة الأكياس والمواد البلاستيكية على صحة الإنسان، لأنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لتتحلل، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق.





وأشارت إلى أن قانون المخلفات رقم 2002 لسنة 2020، بشأن تنظيم المخلفات، جرم التعامل مع المخلفات دون أن يذكر الأكياس البلاستيكية، وإنما تحدث عن البلاستيك أحادي الاستخدام، مما وجدنا معه ضرورة أن يكون هناك لجنة متخصصة لمنع وحظر تداول استخدام الأكياس البلاستيك.





وأوضحت النائبة أمل سلامة، فى المذكرة التوضيحية أن هناك بعض الدراسات والأبحاث الصادمة عن ابتلاع واستنشاق البشر عشرات الآلاف من جزيئيات البلاستيك الصغيرة الناتجة من تحلل منتجات البلاستيك، وعلى رأسها الأكياس البلاستيكية والتي يتم بلعها واستنشاقها وتتغلغل داخل الأجساد البشرية وبعض تلك القطع دقيقة بشكل كافي لاختراق الأنسجة البشرية والتي تتسبب في التسمم.





وكشفت النائبة عن أن مصر تستهلك 30 مليار كيس بلاستيك سنويًا، بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، تمثل أزمة بيئية بجانب الخسائر التي تمثلها في الناحية الاقتصادية، خاصة أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج، مؤكدة أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان، كما أنه يدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.





وأشارت إلى أن أكياس البلاستيك، تدخل في الكثير من الاستخدامات، مثل البقالة والملابس والأدوية، لمرونتها العالية التي تتمتع بها، وقدرتها على تحمل كميات كبيرة من المقتنيات، ولكن نادرا ما يعتقد أحد أن في الأكياس البلاستيك كارثة بيئية وصحية واقتصادية كبيرة.





وأوضحت أن أكياس البلاستيك تؤثر سلبًا على الصحة والبيئة بشكل كبير، إذ تحتوى على كمية كبيرة من الرصاص، فهي مصنعة من المواد النفطية، وهى أيضا غير قابلة للتحلل العضوي، وعند رميها تحت أشعة الشمس تخرج غازات ضارة جدا، وتحتاج إلى فترات طويلة تصل إلى 1000 عام لتتحلل طبيعيا، وبالتالي نجد أن الطريقة الوحيدة للتخلص منها هي حرقها، ولكن تتسبب في تلوث الهواء والمياه، مما يؤدي إلى تلوث المزروعات والإصابة بالأمراض، فضلا عن تأثر الأكياس بدرجات الحرارة، ما يؤدى إلى تفاعلها مع المنتجات الموجودة بداخلها، وعلى رأس تلك المنتجات، وأخطرها المواد والمنتجات الغذائية والدوائية.



