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سيارات

رسميا.. صندوق الاستثمارات السعودي شريك فى سباق فورمولا E

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:00 م
صندوق الاستثمارات
صندوق الاستثمارات السعودي شريك فى سباق فورمولا E
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اشرف عطية
أعلنت شركة سي بي إكس (CBX)، المسوقة لسباق فورمولا إي formula e 2021 الدرعية وبطولة آي بي بي فورمولا إي abb formula e 2021 في الشرق الأوسط، عن انضمام صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية كشريك محلّي لسباق فورمولا إي formula e 2021 الدرعية المقرر إقامته يومي 26 و27 فبراير الجاري 2021.


ويواصل صندوق الاسثمار السعودي تأسيس محفظة عالمية، من خلال اغتنام فرص استثمارية جذابة وطويلة الأجل عبر مختلف القطاعات وفئات الأصول، كما سيوجه الصندوق تركيزه خلال الفترة ما بين 2021 و2025 على تمكين 13 قطاعًا محليًا حيويًا واستراتيجيًا تم تحديدها كأولويات للتطوير في رؤية 2030.


وسيظهر شعار صندوق الاستثمارات العامة بشكل بارز على الحلبة وفي جميع القنوات الإعلانية لسباق  فورمولا إي formula e 2021 الدرعية في الجولة الافتتاحية للموسم السابع، والتي ستشهد سباقين للسيارات الكهربائية بالكامل، وذلك باعتباره شريكا رسميا للسباق.
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