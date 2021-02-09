رسميا.. صندوق الاستثمارات السعودي شريك فى سباق فورمولا E

أعلنت شركة سي بي إكس (CBX)، المسوقة لسباق فورمولا إي formula e 2021 الدرعية وبطولة آي بي بي فورمولا إي abb formula e 2021 في الشرق الأوسط، عن انضمام صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية كشريك محلّي لسباق فورمولا إي formula e 2021 الدرعية المقرر إقامته يومي 26 و27 فبراير الجاري 2021.
ويواصل صندوق الاسثمار السعودي تأسيس محفظة عالمية، من خلال اغتنام فرص استثمارية جذابة وطويلة الأجل عبر مختلف القطاعات وفئات الأصول، كما سيوجه الصندوق تركيزه خلال الفترة ما بين 2021 و2025 على تمكين 13 قطاعًا محليًا حيويًا واستراتيجيًا تم تحديدها كأولويات للتطوير في رؤية 2030.
وسيظهر شعار صندوق الاستثمارات العامة بشكل بارز على الحلبة وفي جميع القنوات الإعلانية لسباق فورمولا إي formula e 2021 الدرعية في الجولة الافتتاحية للموسم السابع، والتي ستشهد سباقين للسيارات الكهربائية بالكامل، وذلك باعتباره شريكا رسميا للسباق.