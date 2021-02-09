الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.. الخميس

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس القادم في إطار الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وكان لاعبو الفريق قد حصلوا على راحة سلبية أمس.





المران بدأ بالجري الخفيف حول الملعب، قبل أن يشمل على تدريبات بدنية، سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبي الفريق.





شهد المران انتظام ثلاثي الفريق محمد عادل ومحمد صادق وأرى بابل بالتدريبات الجماعية.





وخصص الجهاز الفنى تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف.





وخاض حراس المرمى تدريبات قوية على كيفية التعامل مع الكرات العرضية إضافة للانفرادات مع تدريبات أخرى لقياس رد فعل حراس المرمى وذلك تحت إشراف أحمد الدهراوي مدرب حراس المرمى.



