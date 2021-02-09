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تعليم

ورشة عمل للتعريف بمعمل أبحاث تخزين الطاقة بجامعة طنطا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:15 م
نائب رئيس جامعة
نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا
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احمد علي
أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أنه من المقرر عقد ورشة عمل "أونلاين" من خلال برنامج ويبكس للتعريف بمعمل أبحاث تخزين الطاقة الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير 2020.


أكد نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذه الورشة تأتى فى إطار  التعريف بمعمل أبحاث تخزين الطاقة بالجامعة والذي يعد الأول من نوعه فى مصر، ويضم فريق بحثي من أساتذة كلية الهندسة جامعة طنطا من أقسام الفيزيقا والرياضيات الهندسية، وهندسة القوى الميكانيكية، والهندسة الكهربية.

أوضح الدكتور صالح شلبي، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والباحث الرئيسي للمشروع، أن ورشة العمل سوف تشمل فرص ومجالات التعاون مع التخصصات المختلفة، علاوة على شرح لطرق تسويق المعامل ومراكز التميز العلمي.
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