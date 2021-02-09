صالح مهران يكشف عن شخصية طالبت التحقيق في سبب نكسة 67.. شاهد

حكى الإعلامي صالح مهران في لقاء مسجل له قبل رحيله، عن كواليس وأسرار لأول مرة، مؤكدا أن حرب 1967 كانت حرب شعارات ولم تكن حقيقة كحرب أكتوبر ، مضيفا: " كنت أتمني في تلك الحقبة أن أمتلك أولاد أحكي لهم ما حدث بتلك المعارك دون شعارات" .





وأضاف صالح مهران ، خلال استضافته في برنامج "كنوز مصر" ، مع الإعلامي أيمن العدلي ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن الإعلامي "أحمد سعيد" هو من طالب في مجلس الأمة ، التحقيق في أسباب نكسة 1967.



