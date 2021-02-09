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صالح مهران يكشف عن شخصية طالبت التحقيق في سبب نكسة 67.. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:10 م
الإعلامي صالح مهران
الإعلامي صالح مهران
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نورهان رأفت
حكى الإعلامي صالح مهران في لقاء مسجل له قبل رحيله، عن كواليس وأسرار لأول مرة، مؤكدا أن حرب 1967 كانت حرب شعارات ولم تكن حقيقة كحرب أكتوبر ، مضيفا: " كنت أتمني في تلك الحقبة أن أمتلك أولاد أحكي لهم ما حدث بتلك المعارك دون شعارات" .

وأضاف صالح مهران ، خلال استضافته في برنامج "كنوز مصر" ، مع الإعلامي أيمن العدلي ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن الإعلامي "أحمد سعيد" هو من طالب في مجلس الأمة ، التحقيق في أسباب نكسة 1967.

وكشف أن هذا الطلب تسبب في فصل الرئيس السادات له ، وتم تحويله لمجلس التحقيق ، وأسقطت عنه عضوية مجلس الأمة ، ومن يومها لا يعمل، متابعا : "جالي اكتئاب بعد النكسة ، لمدة شهر ، وخدت أجازة من شغلي ، بمبرر أني وجدت عمل أخر" .
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