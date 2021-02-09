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محافظات

بدء تسجيل أطباء الأقصر للحصول على لقاح فيروس كورونا .. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفي حميات الأقصر، أنه تحت رعاية  وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والمستشار محافظ الأقصر مصطفى ألهم ووكيل وزارة الصحة الدكتور طاهر أيوب وكيلة المديرية والدكتورة الهام محمد، تقرر بدء  التسجيل للحصول على لقاح كورونا للأطقم الطبية  بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد الخطوات الاولى لعملية اعطاء اللقاح لأهالى محافظة الأقصر.

وأضاف أنه بدأ تسجيل الراغبين فى الحصول على اللقاح من الأطقم الطبية وقام عدد كبير من أعضاء المستشفى بتسجيل رغبتهم فى الحصول على اللقاح بتوقيع الطلب .


وأعرب "الرملى " عن سعادته وفريق العمل ببداية المرحلة الأولى للتسجيل لتلقى لقاح الكورونا فى الخطوة التى نأمل أن تكون النهائية للقضاء على هذا الوباء وانتهاء الأزمة التى سببت شللا للعالم كله لمدة تقترب من العام .

وأوضح أن مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد تنشر كل ما يستجد عن شروط التسجيل و طريقة التسجيل وأماكن التطعيم وكل الخطوات الأخرى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي. 
بدء تسجيل أطباء الأقصر للحصول على لقاح فيروس كورونا .. شاهد
بدء تسجيل أطباء الأقصر للحصول على لقاح فيروس كورونا .. شاهد
بدء تسجيل أطباء الأقصر للحصول على لقاح فيروس كورونا .. شاهد
بدء تسجيل أطباء الأقصر للحصول على لقاح فيروس كورونا .. شاهد
بدء تسجيل أطباء الأقصر للحصول على لقاح فيروس كورونا .. شاهد
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