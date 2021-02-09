للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.. متابعة وتكثيف المرور على المستشفيات في الغربية

وجة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، بتشكيل لجان متابعة ومرور، على مستشفي قطور المركزي ، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة تنك الأكسجين .





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وقامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر مدير الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور اسامه فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتور محمد وجدي مسئول الرقابه الداخلية والدكتور سامح فليفل الطب العلاجي ومس مريم مكافحة العدوي لوقوف على الحالة العامة للمستشفي.





ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن وضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة الأكسجين.



