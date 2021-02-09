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محافظات

للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.. متابعة وتكثيف المرور على المستشفيات في الغربية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:09 م
متابعة وتكثيف المرور
متابعة وتكثيف المرور على المستشفيات
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احمد علي
وجة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، بتشكيل لجان متابعة ومرور، على مستشفي قطور المركزي ، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة تنك الأكسجين .

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وقامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر مدير الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور اسامه فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتور محمد وجدي مسئول الرقابه الداخلية والدكتور سامح فليفل الطب العلاجي ومس مريم مكافحة العدوي لوقوف على الحالة العامة للمستشفي.

ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن وضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس  ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة  الأكسجين.

وذلك بعد المرور علي الاقسام الداخليه والعنايه المركزه واقسام العزل والاطمئنان علي سلامة وصحة المرضي .
للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.. متابعة وتكثيف المرور على المستشفيات في الغربية
للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.. متابعة وتكثيف المرور على المستشفيات في الغربية
للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.. متابعة وتكثيف المرور على المستشفيات في الغربية
للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.. متابعة وتكثيف المرور على المستشفيات في الغربية
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