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فن

بعد عقد قران زومبا القمر .. هشام جمال في إطلالة مع شيماء سيف.. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:31 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان هشام جمال صورة له مع الفنانة شيماء سيف من مسلسل " في بيتنا روبوت "  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "  انستجرام " . 


وعلق هشام جمال قائلا " الصوره بعد عقد قران زومبا القمر ".

وردت علية شيماء سيف " ابو العروسة ". 

ويشارك هشام جمال فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهرو ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.     
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