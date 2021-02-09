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منوعات

خاص| صاحب الحوار الأزمة: أرسلت كل الوثائق والمستندات لإثبات براءتي من اتهامات رانيا يوسف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، إنه أرسل كافة  المستندات والوثائق التي تثبت براءته في القضية الموجهة إليه من قبل الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد أن رفعت إحدى القضايا عليه بعد لقائها التلفزيوني معه ، والذي أثار غضب الجمهور  بسبب تصريحاتها الصادمة.



وأفاد الإعلامي العراقي "نزار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه أرسل إلى المحكمة وثائق تثبت موافقة الفنانة رانيا يوسف على إجراء اللقاء وعلى جميع الأسئلة التي وجهها إليها خلال اللقاء التلفزيوني.



وأشار "نزار الفارس"، الى انه واثق من براءته في تلك القضية وأن هذا الأمر سيواجهه بقضية تشهير به، من قبل الفنانة رانيا يوسف لاسترداد حقه في الاتهامات التي نسبتها الفنانة " رانيا " له ، حيث ادعت أن أسئلته كانت تنم عن التحرش بها وهذا ما نفاه المذيع  العراقي في السابق عبر حديث صوتي يؤكد موافقة رانيا يوسف على إذاعة اللقاء.

 


وكان  الإعلامي العراقي "نزار الفارس" أوضح  في تصريح سابق لموقع "صدى البلد"، أن معه تسجيلات تثبت أن الفنانة رانيا يوسف كانت على علم بكل الأسئلة التي سيطرحها عليها خلال اللقاء وكانت موافقة عليها دون اعتراض.



وأشار "الفارس" ، في تلك التصريحات الى أن تلك القضية المرفوعة عليه من قبل الفنانة المصرية رانيا يوسف المثيرة للجدل، تعد تشهيرا به وأنه سيربح تلك القضية بالاثباتات الدامجة التي لا شك فيها.



وأفاد الإعلامي العراقي، أنه يملك فيديو صوتا وصورة يؤكد علمها بالأسئلة دون الاعتراض عليها، لافتا إلى أنها تحاول أن تلقى باللوم عليه للهروب من موقفها السيئ أمام الجمهور بعد تصريحاتها الصادمة معه.



وكانت الفنانة "رانيا يوسف"، ظهرت مؤخرا في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، وأدلت بتصريحات حول رفضها للحجاب وعن افتخارها بأجزاء من جسدها التي تستعرض بعضها بالملابس المثيرة.

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