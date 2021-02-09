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رياضة

النصر يخطف تعادلا قاتلا أمام الفتح في الدوري السعودي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:46 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق النصر تعادلا قاتلا مع الفتح في مباراة أقيمت ضمن الأسبوع ١٦ من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وظلت النتيجة تشير للتعادل السلبي حتى نهاية اللقاء، قبل أن يحرز علي الحسن لاعب النصر هدفا في مرماه قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة.

وبعد محاولات من النصر للتسجيل استطاع أن يعود وأدرك التعادل عند الدقيقة ٩٧ عن طريق عبدالرازق حمدالله من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة ٢٥ في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الفتح عند النقطة ١٩ في المركز

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