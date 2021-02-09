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أخبار العالم

أول تعليق لـ رئيس الإمارات عقب وصول مسبار الأمل للمريخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:05 م
رئيس الإمارات
رئيس الإمارات
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شيماء مصطفى
وجه رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، التهنئة إلى شعبه والمقيمين والأمة العربية بنجاح مسبار الأمل في مهمته للوصول إلى مداره حول المريخ.


ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال الشيخ خليفة: "هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا المثابرة على مشروع ظهرت فكرته أواخر العام 2013 على يد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسلام".


كما أشاد بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي سخر له كل الدعم ليتحقق الأمل ويراه العالم بانبهار وتقدير.


وأشاد بالمشروع كونه نشأ نتيجة جهد مؤسّسي مخلص ودؤوب ومن رؤية طموحة هدفها خدمة المشروع الوطني الإماراتي خاصة والبشرية والمجتمع العلمي عامة ومحققا آمال الملايين من العرب بأن تكون لهم قدم راسخة في مجال استكشاف الفضاء.


وكانت الإمارات قد دخلت، مساء اليوم الثلاثاء، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول إلى الكوكب الأحمر.


ونجح "مسبار الأمل" عند الساعة 7:42 مساء اليوم في الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر.
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