مطلعناش بفضيحة.. تامر أمين بعد مباراة بايرن ميونخ: أنا زعلان لهذا السبب

علق الإعلامي تامر أمين، على مباراة النادي الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدفين نظيفين قائلا، :" ربنا لطف بينا ومشلناش 7 و 8 زي فرق تانية ". مباراةنهائيكأسللأنديةلطف





وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" فضل وكرم إننا مطلعناش بفضيحة ومبارة البايرن كان شكلها كويس وظهر البايرن أقوى من الأهلي وهذا أمر طبيعي ".





وتابع تامر امين:" فخور جدا ببلدي وفخور بالنادي الاهلي والاهلي هو سر سعادة المصريين والوكيل الحصري للكرة المصرية في العالم ".





واكمل تامر امين :" رغم الروح القتالية والهزيمة المقبولة انا زعلان لأن الأهلي ميعرفش الخسارة".





وتابع:" خسارة الأهلي حتى من أفضل فريق في العالم تزعل الاهلاوية وعجبني تصريح موسيماني أنه يتجرع أول هزيمة مع النادي الأهلي ".



