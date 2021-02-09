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مطلعناش بفضيحة.. تامر أمين بعد مباراة بايرن ميونخ: أنا زعلان لهذا السبب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:32 م
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على مباراة النادي الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدفين نظيفين قائلا، :"  ربنا لطف بينا ومشلناش 7 و 8 زي فرق تانية ".

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" فضل وكرم إننا مطلعناش بفضيحة ومبارة البايرن كان شكلها كويس وظهر البايرن أقوى من الأهلي وهذا أمر طبيعي ".

 وتابع تامر امين:"  فخور جدا ببلدي وفخور بالنادي الاهلي والاهلي هو سر سعادة المصريين والوكيل الحصري للكرة المصرية في العالم ".

 واكمل تامر امين :"  رغم الروح القتالية والهزيمة المقبولة انا زعلان لأن الأهلي ميعرفش الخسارة".

 وتابع:"  خسارة الأهلي حتى من أفضل فريق في العالم تزعل الاهلاوية وعجبني تصريح موسيماني أنه يتجرع أول هزيمة مع النادي الأهلي ".

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