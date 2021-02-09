أبرزها فرص عمل للشباب .. برلماني يعدد مزايا تطوير بحيرة البردويل

أشاد النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، بالإستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي ولم يكن الإكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي هو أسمي أهداف هذه الخطة بل يحظي التصدير بأولويات أجندة مستهدفات التنمية الشاملة، وكما هو الحال في التعامل مع إنتاجية الدواجن واللحوم الحمراء يأتي دور الثروة السمكية بكافة راوبطها من تنمية بحيرات وإنشاء مزارع وغيرها بإعتبار ذلك مكملات نجاح المنظومة و البنية الأساسية للمشروع.









أكد "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تنمية بحيرة البردويل يسهم في تطوير منطقة شمال سيناء بالكامل ويضيف فيها روح الحياة مجددا حيث يوفر هذا المشروع مزيد من فرص العمل للشباب، فضلا عن تأثيره الإيجابي علي إنخفاض معدل التضخم وإيجاد أسعار ملائمة ومقبولة لا تمثل عبئا علي المواطنين وهذا ينتج عن تقليل الإستيراد من الأسماك مما يوفر في النفقات المالية التي تدفعها الدولة سنويا.









ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن توفير أكبر مخزون من العملة الأجنبية أبرز الأهداف التي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها بالأونة الأخيرة مما يدفعنا إلي زيادة صادراتنا بما يقلل من ميزان المدفوعات التجاري، معقبا " الدولة بتجري في كل الإتجاهات بوقت واحد وده لسرعة التمتع بالإنجازات ".









وتابع النائب، بالسابق كانت الثروة السمكية مهدرة ولا يتم الإستفادة من مواردنا ومن ثم وجد تحرك عاجل من القيادة السياسية بتطوير البحيرات بدءا من إدكو والبرلس والمنزلة وصولا بالبردويل بالوقت الحالي وذلك بإطلاق مشروعات إستزراع سمكي كبري تمتاز بجودة الإنتاج .









واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوك لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".

















وأكد الرئيس، الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذًا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا لتطوير من مردود بيئي واقتصادى واجتماعى وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.









من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذًا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.







