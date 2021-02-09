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نصائح للتعامل مع امتحانات المدارس والجامعات في ظل إصابات كورونا.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:26 م
الامتحانات في ظل
الامتحانات في ظل كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن الوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا بين الطلاب في المدارس والجامعات خلال الامتحانات ستكون مسئولية الجامعات والمدارس في الدرجة الأولى.

وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن الجامعات يجب عليها تطبيق التباعد بين الطلاب أثناء الامتحانات وتقليل مدتها، مشيرا إلى ضرورة تغيير طبيعة الامتحان، وأن تكون اختيار بين متعدد لإجابة الأسئلة الموضوعة.

وأوضح سالم ، أن معدل إصابة فيروس كورونا الآن في تراجع، لافتا إلى أن حالات الوفيات الآن أقل.

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