نصائح للتعامل مع امتحانات المدارس والجامعات في ظل إصابات كورونا.. فيديو

فيروس كورونا بين الطلاب في المدارس والجامعات خلال الامتحانات ستكون مسئولية الجامعات والمدارس في الدرجة

ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن الوقاية من انتقال

وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن الجامعات يجب عليها تطبيق التباعد بين الطلاب

الامتحانات و

تقليل مدتها، مشيرا إلى ضرورة

تغيير طبيعة الامتحان، وأن تكون اختيار بين متعدد

الموضوعة.