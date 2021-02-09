موجز السوشيال ميديا .. الفيفا يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة بالميراس.. والجماهير تدعم الأحمر لتحقيق برونزية مونديال الأندية

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فرحتكم فرحتنا .. تركي آل الشيخ يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ .. شاهد



هنأ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية دولة الإمارات على وصول مسبار الأمل الإماراتي الي كوكب المريخ.





وكتب تركي ال الشيخ عبر تويتر قائلا "مبروك لاهلي في الامارات الحبيبه ... مبروك للشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ( أبوخالد) مبروك للشيخ طحنون وكل الشعب الغالي... فرحتكم فرحتنا ".





بفيديو لعماد متعب..الفيفا يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة بطل أمريكا الجنوبية



نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابة الرسمي بانستجرام فيديو مجمع لمهارات وأهداف عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق في بطولة كأس العالم للأندية .

وظهر عماد متعب بالفيديو بمباراة عاليه وعلقت الصفحة الرسمية للفيفا " تالق عماد متعب في كأس العالم للأندية وفوزة ببرونزية و 5 دوري ابطال افريقيا ".



للإشادة بالأهلي.. نبيل الحلفاوي يستعين بـ مقولة لكبير مشجعي الزمالك



علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي امس أمام فريق بايرن موبنخ والتي انتهت بفوز البايرن والتاهل لنهائي كأس العالم للأندية.



وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بتويترقائلا "عمرو أديب قال جملة حلوة امبارح قال لك.. أجواء الإنترناشيونال دي حاجة تانية فعلا منعشة وجميلة.. ويا رب دايما يا أهلي".





واثقين فيكم.. الجماهير تدعم الأهلي لتحقيق برونزية مونديال الأندية



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #برونزيه_المونديال_يااهلي دعما للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية

‏وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "كل الدعم لرجالة الاهلي واثقين فيكوا وبإذن الله تقدموا اللي يليق بيكم وبالنادي الاهلي في اخر ماتش " و "‏يمكن المباراة كدة بتزيد صعوبتها ، بس ان شاء الله البركة في الرجالة اللي موجودة #برونزيه_المونديال_يااهلي".

