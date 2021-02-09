محام بالنقض: طبيب الأسنان المتحرش يواجه عقوبة السجن المشدد .. فيديو

قال الدكتور أحمد الجنزوري استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض إ ن التحرش قد يكون لفظيا أو عضويا ولكن اللفظ الصحيح لتلك الجريمة هو هتك عرض.





وأضاف الجنزوري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن جريمة هتك العرض من الممكن أن تقع بكافة أشكالها سوءا من رجل على امرأة أو امرأة على رجل أو رجل على رجل وامرأة على امرأة.





وتابع أ ستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن كل ما يخدش حياء المجنى عليه و لمس مناطق حساسة تعد جريمة هتك عرض.



