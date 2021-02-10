بعد وصول مسبار الأمل إلى المريخ.. ناسا تهنئ الإمارات بـ بيت شعر للمتنبي

هنّأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دولة الإمارات، بشكل مميز؛ وذلك عقب نجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ.





وهنأ حساب تابع لوكالة "ناسا" دولة الإمارات ، ببيت ، للشاعر العربي الكبير ، أبو الطيب المتنبي.





وقال حساب المركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لـ ناسا، في تغريدة موجهة إلى حساب مسبار الأمل: "تهانينا لوصولك إلى المريخ.. وبكلمات الشاعر المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم .. فَلا تقنع بما دون النجوم".





وأعلن مدير مشروع مسبار الأمل الإماراتي، الثلاثاء، نجاح مهمة المسبار ووصوله لمدار الالتقاط حول كوكب المريخ.





ويصبح بذلك مسبار الأمل، أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض لاستكشاف المريخ.





وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية والخامسة على مستوى العالم في الوصول إلى المريخ، في خطوة وصفت بـ"التاريخية"، ولقيت ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.



