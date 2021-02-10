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رياضة

هل يضحي كلوب بـ 7 لاعبين من ليفربول؟.. اعرف الحقيقة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:57 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية أن ناديليفربول الإنجليزي بقيادة مدربة الألماني يروجن كلوب، يسعي للتخلص من عدد من لاعبي الفريق مع نهاية الموسم بعد تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ الفترة الماضية.

ونشرت صحفية ميرور تقريرًا أكدت فيه أن الفريق يرحل منه عدد من اللاعبين أبرزهم الحارس أدريان وفينالدوم وشاكيري إضافة إلى أوريجي والمدافع الشاب نات فيلبس.

وجاء لاعب خط الوسط تشامبرلين من ضمن القائمة التي يفكر كلوب في التضحية به مع نات فيليبس.

وكتب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد خسارة الريدز أمام السيتي إن أحلام ليفربول بالمنافسة على لقب البريمرليج الذي توج به خلال الموسم المنصرم تبخرت.

وقالت صحيفة "ميرور" إن مانشستر سيتي فتح النار على دفاع ليفربول وأهانه كرويًا داخل ملعبه، واقترب بشدة من لقب البريمرليج، بعد توسيع الفارق مع الوصيف وليفربول أكثر المنافسين خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

ليفربول توقف رصيده عند 40 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة.. في نفس المرحلة من الموسم كان يملك 67 نقطة في رصيده، أي أنه فقد 27 نقطة عن الموسم الماضي وهو السقوط الأكبر لفريق حامل للقب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم التالي.
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