المحكمة الإسرائيلية ترفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس طلب فريق الدفاع عن نتنياهو بتلقي البروتوكولات الكاملة الخاصة بملفات الفساد المنسوبة إليه.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن المحكمة الإسرائيلية رفض طلب فريق الدفاع، إلا أن طاقم الدفاع كرر دعوته إلى الانتظار لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل أن يتم الانتقال من المرحلة التمهيدية إلى مرحلة الاستماع إلى الأدلة كما منصوص عليه في القانون، ومعاملته على قدم المساواة.

وانطلقت محاكمة نتنياهو أمام المحكمة نفسها، وتركزت الجلسة على الملحق للائحة الاتهام المعدلة، والذي يشمل طلبات نتنياهو وممثلين عنه بالتأثير على التغطية الإعلاميّة في موقع "والاه" العبري، في إطار الملف المعروف بـ4000.

وتطرّقت الجلسة قبل ذلك إلى ادعاءات الدفاع بأن التحقيق ضد نتنياهو كان قد بدأ قبل مصادقة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت على إجرائه خلافًا للقانون.

ومثل نتنياهو شخصيًا أمام قضاة المحكمة وأنكر هذه التهم، وقال إنه يقر نص اللائحة الجوابية التي قدمها وكلاء دفاعه إلى المحكمة.