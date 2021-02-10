جريمة تهز الشارع العربى.. أب يقتل أطفاله شنقا بسبب خلافات زوجيه

لا يملك الإنسان أغلى وأهم من أبنائه، فهو يكد ويكافح من أجلهم، إلا أن المخدرات قد تكون حائلا بينه وبين أبنائه ذات يوم وستمنعه من حبه لهم بسبب الإدمان وقد يرتكب الجرائم في حقهم وفي حق نفسه بسببها.











حسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية، فإن الشرطة ألقت القبض على رجل عراقي قتل أبناءه الثلاثة شنقا بعد خلافه مع زوجته في المنزل على المال بسبب إدمانه المخدرات ورغبته في أخذ المال الذي كان بحوزتهم لشراء مخدرات.





ألقت الشرطة العراقية القبض على رجل عراقي اتهم بجريمة عرفت في العراق باسم "الجريمة المروعة"، بعد أن تخلص من أبنائه الثلاثة وهرب من المنزل، ولكن أبلغوا الشرطة عنه.





ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن الرجل اعترف بعد إلقاء القبض عليه أنه اختلف مع زوجته بسبب المال، وشنق أبناءه الثلاثة البالغة أعمارهم 9 و7 و5 سنوات للتخلص من مصروفاتهم.









