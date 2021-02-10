تدريب ٢٥ من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة بالفيوم

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه تم الانتهاء من تدريب نحو ٢٥ من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة بالمركز الطبى الحضرى بشارع السد العالى .

وذلك بحضور الدكتور إيهاب جبريل مدير الإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمة اليونيسف والأستاذة آمال عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية .

أضاف محمد جمعة مدير إدارة التوعية والإعلام بالشركة ان التدريب استهدف العاملين داخل ١٥ وحدة صحية تم تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على اعمال الصيانه والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه بجانب شرح جزء نظرى عن الوضع المائي المصرى ومصادر وعدد المحطات داخل الفيوم ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التى تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى وقد تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى بين الحضور .

وتم توزيع شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها فى هذه الاعمال فى نهاية التدريب

يذكر ان الشركة قد قامت بتنفيذ اعمال تأهيل وصيانه لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي داخل ١٥ وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة بواقع وحدتين صحيتين من كل مركز وذلك بتمويل من منظمة اليونيسف .

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب في الفيوم، تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب وذلك بمقر ادارة التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة ، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.





وأكد اللواء مهاب الامير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، ان التدريب يسير بخطى ثابته من أجل رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم داخل الشركة خاصة فى ظل وباء فيروس كورونا المستجد حيث يتم التدريب عن بعد ( أونلاين) ويتم فيه تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.





وأضاف أن التدريب يهدف للتعرف علي معمل الميكروبيولوجي وأهميته والتعرف علي كيفية الكشف عن مؤشرات التلوث التي علي أساسها نحدد صلاحية المياه للشرب ووصولها للمستهلك في صورة امنة وان هدفنا الاساسى هو توفير مياه صحية وامنة للمستهلك.



