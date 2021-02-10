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ثقافة

أنشطة ثقافية وورش حكى بثقافة المنوفية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:39 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث قدم قصر ثقافة شبين الكوم محاضرة بمناسبة ذكرى رحيل "أم كلثوم أسطورة الغناء العربي" حاضرها وليد طايل الحديث عن نشأتها وبداية إكتشاف موهبتها وبداية رحلتها في الغناء حتى أصبحت أسطورة الغناء العربي>

 كما تابع قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم تقديم مجموعة من الحلقات المميزة للأطفال حيث تم عرض قصة "شراب الشجاعة" من سلسلة حلقات حلوة ولا ملتوتة، وتناولت الحديث نرمين عزيز عن الفأر الصغير والذي أرسلته والدته ليجلب الجبن، ولكنه هرب ولم يستطع أن يجلب الجبن بعد سماع أصوات تخبر بوجود قطة في المكان، وقدم بيت ثقافة قويسنا ندوة بعنوان "صحتك بالدنيا" واستهل الحديث الأستاذ أحمد مرسال عن أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء وكيف يجب المحافظة عليها.

أقام بيت ثقافة الماي مناقشة كتاب "الرجل الطيب والكلب" من تأليف حسن نور، حيث تناولت المناقشة رشا صلاح عن رجل له أسرة من زوجة وإبن وإبنة، خرج للعمل بالتجارة وفي الطريق نفذ منه الماء، وبعد البحث وجد البئر فشرب منه حتى ارتوى، وفوجئ بكلب يلهث من العطش فنزل البئر ليحضر الماء للكلب، كما تم تقديم ورشة فنية بالصلصال ضمن نشاط بيت ثقافة شبرا بخوم وعرضت سالي طلعت خطوات تنفيذ بعض الأشكال بالصلصال، وبمحاضرة ضمن نشاط نادي تكنولوجيا المعلومات ببيت ثقافة البتانون قدمت الأستاذة أميرة الخولي "أساسيات word" والتي عرضت فيها تعريف عن برنامج الword وأهميته وكيفية التعامل معه.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بسمادون ورشة حكي للأطفال عن قصة "ثلاثة في مأزق" تأليف أحمد السيد، وسردت الأستاذة آمال إبراهيم أحداث القصة عن ثلاثة حيوانات ذهبوا ليصطادوا الطعام، ولكنهم حبسوا في كهف صغير نتيجة لهطول الأمطار الشديدة وكيف خرجوا من هذا المأزق، وللموهوبين من سن 16: 18 سنة قدم حمدي فرحات عضو نادي أدب شبين الكوم محاضرة بعنوان "أسس بناء العمل الأدبي" ضمن نشاط نادي أدب الطفل ببيت ثقافة ميت أبو الكوم.
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