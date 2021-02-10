ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إنفوجراف.. إجراءات الدولة لتعزيز قدراتها في التعليم عن بُعد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا بعنوان: "إجراءات الدولة لتعزيز قدراتها في التعليم عن بُعد والتكيف مع جائحة كوفيد-19"، مستعرضًا أبرز جهود الدولة خلال عام ٢٠٢٠ في إدارة وتسهيل عملية التعليم عن بُعد أثناء الجائحة، وتقديم شرح مبسط بطريقة تفاعلية عبر عدد من المنصات الإلكترونية لبث دروس في جميع المواد لمختلف المراحل والفئات التعليمية بما في ذلك التعليم الفني، وكان أبرزها منصة "Edmodo"، إلى جانب إطلاق مجموعة قنوات تليفزيونية تعليمية باسم "مدرستنا".


كما تمكنت الحكومة من تطبيق أكبر منظومة امتحانات إلكترونية، فقد تم إجراء امتحانات إلكترونية لنحو 1.2 مليون طالب إلكترونيًّا بنهاية العام الدراسي 2020/2019، بواقع 10.4 مليون امتحان، فضلا عن تلقي أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وقد تم تقييمها إلكترونيًّا.


جدير بالذكر أن نشير إلى أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في قطاع التعليم في الآونة الأخيرة؛ فعلى المستوى الإقليمي: تمكن 10 طلاب مصريين من الحصول على المراكز الأولى في مسابقة "تحدي القراءة العربي" برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودوليا: تقدمت مصر في ترتيبها في العديد من المؤشرات الدولية، ومنها على سبيل المثال مؤشر المعرفة العالمي 2020.
إنفوجراف.. إجراءات الدولة لتعزيز قدراتها في التعليم عن بُعد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف عوضت التعليم طلاب المدارس عن استمرار إغلاق"السناتر" هذا العام؟ تفاصيل

تحذير للطلاب.. عضو تعليم البرلمان يعلق على قرارات الدكتور طارق شوقي

شوقي : مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا وصحيا.. والدولة ستحكم سيطرتها عليها

أول تعليق من وزير التعليم على قرارات الرئيس اليوم: الدولة أثبتت حرصها على سلامة الجميع

وزير التعليم: وقف مجموعات التقوية في جميع المدارس حتى انتهاء إجازة نصف العام

وزير التعليم يكشف سر عدم اللجوء لتقييم الطلاب بالأبحاث هذا العام

ترشيحاتنا

هل يجوز الأخذ من مال الأمانة ورده مرة أخرى؟.. شاهد رد الإفتاء

هل يضحي كلوب بـ 7 لاعبين من ليفربول؟.. اعرف الحقيقة

أخبار الرياضة | الأهلي يغرم حسين الشحات وكهربا 600 ألف جنيه.. معلول يغيب عن مباراة بالميراس

كيفية قضاء الصلوات لمن فاتته ليوم كامل

10 مارس.. الحكم علي نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق والعليمي وآخرين لإدارجهم على قوائم الإرهاب

بعد توزيع تذاكر بـ 50 جنيها في المترو.. فرح سعيد تكشف مفاجأة ستبدأ من اليوم بالسكة الحديد

Advertisements

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن «كوفيد طويل الأمد»

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

بعد آخر ارتفاع .. أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 10-2-2021

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

بعد الارتفاع 7 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

عودة الطقس البارد.. انخفاض في الحرارة اعتبارا من السبت المقبل مصحوب بأمطار

التعليم: عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي تعدى الـ 10 ملايين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021