إنفوجراف.. إجراءات الدولة لتعزيز قدراتها في التعليم عن بُعد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا بعنوان: "إجراءات الدولة لتعزيز قدراتها في التعليم عن بُعد والتكيف مع جائحة كوفيد-19"، مستعرضًا أبرز جهود الدولة خلال عام ٢٠٢٠ في إدارة وتسهيل عملية التعليم عن بُعد أثناء الجائحة، وتقديم شرح مبسط بطريقة تفاعلية عبر عدد من المنصات الإلكترونية لبث دروس في جميع المواد لمختلف المراحل والفئات التعليمية بما في ذلك التعليم الفني، وكان أبرزها منصة "Edmodo"، إلى جانب إطلاق مجموعة قنوات تليفزيونية تعليمية باسم "مدرستنا".











كما تمكنت الحكومة من تطبيق أكبر منظومة امتحانات إلكترونية، فقد تم إجراء امتحانات إلكترونية لنحو 1.2 مليون طالب إلكترونيًّا بنهاية العام الدراسي 2020/2019، بواقع 10.4 مليون امتحان، فضلا عن تلقي أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وقد تم تقييمها إلكترونيًّا.







