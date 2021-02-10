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حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيسين بطريق الإسماعيلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:10 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
كشف مصدر طبي بالإسماعيلية، أسماء المصابين في حادث تصادم، تصادم أتوبيسين بطريق الإسماعيلية / الزقازيق الزراعي.


وقال المصدر، إن أعداد المصابين 55 مصابًا، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى الصدر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وأضاف أن المصابين هم، إبراهيم عبد الجواد فتحي، 40 عامًا، وكريمة علاء فوزي، 20 عامًا، وراوية فتحي محمد، 37 عامًا، إيناس جاد الله، 43 عامًا، أماني عطية وهب الله،23 عامًا،ـ وأسماء سامي السيد، 31 عامًا، وعمر منير إبراهيم، 36 عامًا، ومرفت محمدمحمد 40 عامًا، وعلى إسماعيل، 38 عامًا، وأحمد عاشور حسن 30 عامًا، ورحاب محمد عبد الحفيط، 31 عامًا، ومنار محمد نور الدين، 20 عامًا، وأم هاشم رجب محمد، 46 عامًا، ودعاء السيد عبد الحميد 32 عامًا، وسامح السيد محمد، 40 عامًا، ونفيسة أحمدعنان، 35 عامًا، ورضا إبراهيم السيد، 40عامًا، ومحمد أحمد قاسم، 31 عامًا، وهناء عطية أحمد، 46 عامًا، السيد سمير السيد، 24 عامًا، ومحمد عبد الله محمد، 20 عامًا، وحسن عبد الحميد السيد 20 عامًا، ومحمد حسن إبراهيم 20 عامًا، ومحمد السيد عبد الوهاب، 19عامًا، وهبة أحمد جمال، 20 عامًا، وآلاء ياسر عبود، 20 عامًا، ومحمد إبراهيم محمد، 32 عامًا، وصفية صلاح يوسف، 58 عامًا، ونورهان أشرف السيد، 19 عامًا، وأميرة عادل محمد، 23 عامًا، وأحمد محمود التهامي، 42 عامًا، ومحمد  سعيد السيد، 26 عامًا، ومحمود فتحي كامل، 18 عامًا، وأحمد رضا السيد، 25 عامًا، والسيد إبراهيم محمد، 35 عامًا، ونورهان محمد غريب، 20 عامًا، وأسماءعبد الرحمن محمود، 38 عامًا، وفرحات صلاح الدين فرحات، 38 عامًا، وأحمد علي عبد الله، 38 عامًا، سيد سعيد سيد، 33 عامًا، وإبراهيم فتحي عبد العظيم، 40 عامًا، وإسلام محمد عبد العظيم، 34 عامًا، وأحمد سعيد إبراهيم 46 عامًا، وأحمد محمد توفيق، 33 عامًا، وشفاء صابر علي، 19 عامًا، مهدي محمد حسن، 40 عامًا، وأحمد حامد عليان، 26 عامًا، ومحمد صلاح أحمد، 35 عامًا، والسيد عبد الحميد إبراهيم، 35 عامًا، وإبراهيم عبد الحميد إبراهيم 32 عامًا، قاسم عبده محمود، 32 عامًا، وعمر السيد زكريا، 33 عامًا، ومحمد أحمد حسين، 37 عامًا. 
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