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رياضة

شوبير عن قرار عزل كهربا والشحات: "الفيفا مش زي الدوري المصري"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:06 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعزل حسين الشحات ومحمود كهربا، نجمي الأهلي بغرفتهما لخرقهما نظام الفقاعة الطبية بنارارو الفريق أمام بايرن ميونخ.

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام" أن الفيفا قراراته صارمه ولا يمكن تغييرها مهما كان قائلا "الناس دي مش بتهزر".

واضاف أن "لو الأمر حدث في الدوري المصري كان من الممكن أن يتم التغاضي عن الأمر، ولكن الأمر بالنسبة للفيفا شيء مختلف".


وتابع أن المسحة الطبية الشحات وكهرباء سلبية، ولكن على الرغم من ذلك مازالا معزولين بغرفتهما".

ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غدٍ، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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