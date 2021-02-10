شوبير عن قرار عزل كهربا والشحات: "الفيفا مش زي الدوري المصري"





واكد شوبير في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام" أن الفيفا قراراته صارمه ولا يمكن تغييرها مهما كان قائلا "الناس دي مش بتهزر".





واضاف أن "لو الأمر حدث في الدوري المصري كان من الممكن أن يتم التغاضي عن الأمر، ولكن الأمر بالنسبة للفيفا شيء مختلف".





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وتابع أن المسحة الطبية الشحات وكهرباء سلبية، ولكن على الرغم من ذلك مازالا معزولين بغرفتهما".





ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غدٍ، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.