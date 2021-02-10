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محافظات

رئيس مدينة سفاجا تبحث 25 شكوى في لقاء المواطنين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
بحثت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، 25 شكوى وطلبا للمواطنين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوحدة المحلية، اليوم الأربعاء، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين.

والتقت "رئيس المدينة" في حضور مدير الإدارة القانونية ومهندسي الإدارة الهندسية، عددًا من هذه الشكاوى، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وشددت على مديري الإدارات المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية، بضرورة التواصل مع المواطنين. 

وكلفت "المغربي"، الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التي تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم.
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