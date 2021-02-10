ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحريات مقتل حمادة الفقير: "الجناة كانوا قاعدين معاه وضربوه طلقة في رأسه"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس مقتل حمادة الفقير صاحب مطعم كبابجي شهير داخل مزرعته بأكتوبر. 

وأفادت التحريات ان المجني عليه كان متواجدا داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر وبرفقته بعض الأشخاص في جلسة للحديث حول رفضه عمل بعض الخفراء من بين المتواجدين في مزرعته، وأضافت التحريات ان المتهمين ثار غضبهم لاستمرار رفض المجني عليه عملهم فقام أحدهم واخرج سلاحا ناريا وأطلق صوبه عيارا ناريا أصابه في الرأس فأرداه قتيلا في الحال وفروا هاربين. 

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الامن بلاغا بالواقعة انتقلت مباحث أكتوبر ثان بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث الي مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتولى ضباط المباحث مناقشة شهود العيان ممن تواجدوا لحظة مقتل المجني عليه والذين ادلوا بهوية المتهمين. 

وتم إرسال عدة مأموريات لمسقط رأس المتهمين بعد تتبع خطوط هروبهم لإلقاء القبض عليهم وضبط سلاح الجريمة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حل لغز قتل تاجر وزوجته بالواحات.. مزارعين نفذوا الجريمة طمعا وسرقوا مصوغات ذهبية

بعد الاعتراف بتفاصيل الجريمة.. حبس المتهمين بقتل تاجر وزوجته بالواحات البحرية

عيار في الرأس.. 4 خفراء يقتلون مالك محلات مشويات شهير بالجيزة

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

تحقيقات موسعة بمقتل حمادة الفقير صاحب كبابجي شهير في أكتوبر

ترشيحاتنا

تسجيل صوتي خطير لوزير خارجية إيران يكشف مفاجأة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

خطوة جيدة.. الكويت تتجه لـ إرجاء جرعة أكسفورد الثانية 3 أشهر

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

أخبار الفن | انهيار نيشان من البكاء على الهواء.. عزت العلايلي شاهد مباراة الأهلي والدحيل قبل رحيله

في ذكرى ميلاد نعيمة وصفي.. تعرف على علاقتها بزوجها

فيديو جراف.. من 100 جنيه إلى 50 ألفا.. قيمة الغرامات في قانون المرور الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة