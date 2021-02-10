تحريات مقتل حمادة الفقير: "الجناة كانوا قاعدين معاه وضربوه طلقة في رأسه"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس مقتل حمادة الفقير صاحب مطعم كبابجي شهير داخل مزرعته بأكتوبر.





وأفادت التحريات ان المجني عليه كان متواجدا داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر وبرفقته بعض الأشخاص في جلسة للحديث حول رفضه عمل بعض الخفراء من بين المتواجدين في مزرعته، وأضافت التحريات ان المتهمين ثار غضبهم لاستمرار رفض المجني عليه عملهم فقام أحدهم واخرج سلاحا ناريا وأطلق صوبه عيارا ناريا أصابه في الرأس فأرداه قتيلا في الحال وفروا هاربين.





وفور تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الامن بلاغا بالواقعة انتقلت مباحث أكتوبر ثان بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث الي مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.





وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتولى ضباط المباحث مناقشة شهود العيان ممن تواجدوا لحظة مقتل المجني عليه والذين ادلوا بهوية المتهمين.





وتم إرسال عدة مأموريات لمسقط رأس المتهمين بعد تتبع خطوط هروبهم لإلقاء القبض عليهم وضبط سلاح الجريمة.