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فن

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:32 م
الفنانة حورية فرغلى
الفنانة حورية فرغلى
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مريم عزت
كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي، عن اخر تطورات الحالة الصحية لها . 
وقال المصدر إنه تم الانتهاء من اول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات ، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، وأضاف ان الفنانة حرية فرغلي تستعد لـ اجراء العملية الثانية. 


وكانت قد قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تربطها علاقة صداقة مع الفنانة حورية فرغلي، التي تتواجد حاليا خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، ومهمة، وأنها كانت تتواصل معها خلال الأيام الماضية.

وتابعت رانيا، لا أعرف ما الذي حدث خلال الجراحة حتى الان، وأنتظر هاتف من أسرتها أو أحد أقاربها خلال اليوم أو غدًا لكي نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأي معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لكى يطمئن عليها الجمهور الذي يحبها، وينتظر أخبارها، ونجاح العملية. 
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